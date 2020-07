Inspirace Steviem Wonderem? Nový retro hit Olgy Lounové a Elis Mraz

„Musím říct, že to byl celkově hodně rozsáhlý projekt. Na české poměry i velký tým kreativních lidí, ale na každém detailu je kus z nás. Výsledek mě baví snad ještě víc než samotné natáčení,” řekla Olga Lounová.

„Natáčení bylo velmi barevné a zábavné. Klip jsme si s Oli vymýšlely samy, po večerech jsme vybíraly barvy, cvičily choreografie nebo jezdily po vetešnictvích a kupovaly kulisy, které pak ještě i večer před natáčením dobarvovaly. Byla to krásná a kreativní zkušenost takhle společně tvořit,” doplnila Elis, která písničku složila na hudebním sessionu ve Švédsku, kde ji rozpracovala se švédským producentem Rickardem Bondem a dala do šuplíku. Sáhla po ní, když ji Lounová pozvala jako hosta do Fora Karlín na svůj vyprodaný koncert a zvažovaly, jakou píseň spolu zazpívají.