Inekafe slavilo jinak. Se symfoniky

Vymyslet originální oslavu jubilea je na hudební scéně obtížné. Obvykle se to dělá koncertem ve velkém prostoru, výročním turné nebo speciálním vystoupením se zajímavými hosty. To vše tu ale už mnohokrát bylo, a bratislavská punkrocková kapela Inekafe na to tedy šla jinak. Spojila se se symfoniky a nachystala večer, který přinesl mnohá překvapení.