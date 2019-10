Industriální Test Dept se obávají brexitu. Netuší, zda neovlivní jejich cestu do Prahy

Situace je nebezpečná a nestabilní. Žijme v divných časech a je extrémně těžké předvídat, kam míříme jako země a co se stane příště. Johnson je nejhorší možný vůdce v nejhorší možné době. Má zájem jen o osobní moc a své ambice. Má pocit, že má na vše plné právo, stejně jako mnozí kolem něj, prodali by vlastní matku s nějakým všelékem. Navzdory veškerým svým prohlášením nemají v srdci zájmy národa, ale jen své vlastní.

My ani nevíme, jaký by na nás měl brexit dopad, pokud by k němu došlo pár dnů před naší naplánovanou cestou do Prahy. Pro mladší generace, které budou omezeny v pohybu a možnostech si vybrat práci a vzdělání, to je tragédie a u Evropanů žijících a pracujících ve Spojeném království je ostudou způsob, jak se s nimi zachází.