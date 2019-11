Incognito. Soul & funky klasika navštíví Prahu 17. listopadu

Hlavní motor skupiny, kytarista, skladatel a producent Jean-Paul „Bluey“ Maunick spoluzaložil Incognito už v roce 1979. Debutové album Jazz Funk si získalo uznání, známá je taky deska Inside Life z roku 1991. Jejich druhé album na labelu Talkin Loud Tribes, Vibes & Scribes se ve Spojených státech stalo hitem. Úspěšná byla také deska Positivity s velkými hity jako Still A Friend Of Mine a Givin‘ It Up. Prodalo se jí asi milión kusů.