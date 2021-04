IMT Smile natočili písničku Miesto s Benem Cristovaem

„Nápad oslovit Bena přišel spontánně a hned od začátku jsem věděl, že to bude fungovat a že to takto má být,“ komentuje spolupráci zpěvák a kytarista Ivan Tásler. „S Benem jsme se poprvé viděli asi před dvěma lety na jednom festivalu v Čechách, kde nás přišel pozdravit do šatny. Už tehdy jsem měl z našeho krátkého setkání velmi dobrý pocit a napadlo mě, že by jednou mohlo dojít k nějakému hudebnímu spojení.“