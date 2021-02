Igor Orozovič nazpíval s Vladimírem Javorským poctu lékařům. V klipu je na čtyřicet osobností

„Původně jsem chtěl píseň natočit s více zpěváky ve stylu We are the world. Ale zjistil jsem, že není až tak jednoduché vybrat, kdo by to měl být. Specifická píseň si žádá specifický projev. A najednou jsem vykřikl: Vladimír Javorský! Můj skvělý kolega z Národního divadla. A bylo to jasné! Ta píseň si ho sama našla. Navíc mužský duet není až tak úplně běžný,“ uvedl Orozovič.