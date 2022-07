Hvězda Ulice Michelle Hansen: Udržuji si vlastnosti severského národa

Ne, maminka na mě vždycky mluvila česky. Já uměla od čtyř let číst i psát v češtině, takže jsem se ve škole docela nudila. (směje se)

Ano, polovina mých příbuzných je roztroušená po ostrovech Sjalland, kde leží Kodaň, a Fyn, což jsou dva největší ostrovy v Dánsku. Snažím se s nimi vídat, ale je to náročné. Občas přijedou za mnou. Hlavně funguje spojení přes internet.

Také u nich vnímám jistou bojovnost severského národa. To mě určitě inspiruje, udržuji tyhle vlastnosti v sobě a v těžkých dobách se snažím být optimistická a nevzdávat se.

Během bakalářských studií jsem nastoupila nejdříve na stáž a po dvou týdnech do pracovního poměru v mediálním domě. Tudíž jsem měla možnost vyzkoušet si práci z kanceláře a vlastně mi došlo, že hlavní část té náplně není až tak kreativní, jak jsem si představovala. Převážila u mě touha dělat něco jiného.

Jako Skyler nastoupila letos do seriálu Ulice. Syna Chrise má s Frantou, kterého hraje Matyáš Valenta.

Jo, jo, velice mi to lichotí, protože pro mě je naprostá ikona české literatury i ženské síly. Byla neuvěřitelně nekonvenční a svým způsobem nadčasová. Její myšlenky mnou doteď rezonují. Je neuvěřitelné, co ve své době dokázala. Doufám, že jsem ji ztvárnila dostatečně uvěřitelně. Pro mě šlo o velkou výzvu.

To se hodně mění, ale teď mě baví Milan Kundera, srdcovka z české literatury, kterou jsem studovala. Když mám volno a chci si pročistit hlavu, snažím se číst v originále Scotta Fitzgeralda, protože mě bavil na gymplu. Říkala jsem si, jestli zvládnu náročnou angličtinu. A zvládám ji, což je skvělý.

Zajímavá zkušenost, hlavně co se týká toho, že mě už od začátku připravovali na reakce diváků, jak mě přijmou. Že půjde o proces, kdy mě budou hodně srovnávat. Takže jsem byla připravená a nepotřebovala už ani reagovat na komentáře, které přišly. Na Sáru byli diváci zvyklí a z ní nadšení. Rozumím tomu, také jsem nedávno viděla přeobsazený film Fantastická zvířata, kde původně hrál Johnny Depp, kterého nahradil Mads Mikkelsen. Oba miluju, ale byla jsem zvyklá na předchozí obsazení role, reagovala jsem na změnu negativně.

To je pro mě věčná otázka, pořád se v ní hledám a nacházím, protože by postava měla vycházet z herce. Společnou máme otevřenost, extrovertní povahu, občas také mívám stavy, kdy někam přijdu a chci pohltit prostor a být člověk, co baví ostatní.