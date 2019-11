Hvězda seriálu Komisař Rex zkouší v Brně roli pro muzikál

„Neumím to, ovšem kdybych to uměl, zpíval bych rád,“ dodal se smíchem. Na otázku, zda má doma psa, posmutněl. „Moc rád bych psa měl. Ale z časových důvodů to nejde, byl by často sám,“ dodal herec, který nevidí žádný rozdíl v práci na filmu pro Tarantina či při natáčení filmu o Lídě Bárové. „Obojí vyžaduje plné nasazení,“ vysvětlil. Burkhard, který má nyní přechodný domov v hotelu v centru, bude moci Brno objevovat ještě i celý příští týden.