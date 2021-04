Hvězda pro Karla Pacnera

Karel byl psaním posedlý, psal každý den. O vesmíru a mimozemských civilizacích, o agentech a zákulisí špionáže, o klíčových okamžicích historie i minutách, které v dějinách zbývaly do atomové půlnoci. Nepochybuji, že psal i během svého posledního dne, aspoň v myšlenkách. Měl v plánu napsat nejméně tucet dalších knih a se svým lékařem, který se mu staral o nemocné srdce, uzavřel nepsanou dohodu, že ho dotáhne do stovky. A nic jako by tomu nestálo v cestě – kromě čehosi, co navždy zůstane mezi nebem a zemí a o co Karel Pacner minulý týden doma zakopl a přivodil si zlomeninu stehenního krčku. Včera nad ránem, po úspěšné operaci a po prvním dni rehabilitace, zemřel na jednotce intenzivní péče v pražské Fakultní nemocnici v Motole.

Ale když listuji stránkami naší knihy, znovu a znovu si uvědomuju, že Karel byl velký systematik a i na tuhle poslední cestu byl dávno připraven. S humorem sobě vlastním mi líčil, jak si koupil černé šaty do rakve a svoji pohřební róbu náležitě vyzkoušel cestou na slavnostní večeři. Jak si dávno vybral hudbu do krematoria (fanfáru z filmu 2001: Vesmírná odysea) i fotku do obřadní síně (Karel Pacner u rakety Saturn 5 s Apollem 11). Tohle všechno a mnoho dalšího měl sepsané v počítači včetně seznamu věcí s názvem Kufr do nemocnice – to aby nikomu nepřidělal moc práce. Konce života se nebál a nanejvýš ho zajímalo, co se o něm bude psát, až tu nebude.