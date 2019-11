Hrabal jako nejlepší vypravěč všech dob

Slýcháme, že branou otevírající české literární tvorbě cestu do světa je Německo. Pohled do britského tisku ale ukazuje, že českým autorům se výborně daří i v nejrozšířenějším světovém jazyce, v angličtině. Kdo ve čtenářské anketě londýnského deníku The Guardian dopadl nejlépe?