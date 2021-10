Hollywoodu hrozí stávka. Protestují kameramani, maskéři a další profese

Šéf odborů IATSE Matthew Loeb uvedl, že hlasování o stávce se zúčastnilo 90 procent členů a 98 procent z nich bylo pro její povolení. Odborový svaz sdružuje zhruba 60 000 lidí. „Pokud se chtějí vyhnout stávce, tak se musí vrátit k jednacímu stolu a navrhnout nám rozumnou dohodu,” uvedl na adresu zaměstnavatelů Loeb. Podle odborů je to poprvé v jejich 128 let dlouhé historii, co členové povolili svolání stávky.