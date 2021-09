Hlavním hostem Světa knihy Francie s Kunderou

Svět knihy Praha chce připomenout důležitost setkávání se. „Ten dvouletý distanc nám jednoznačně potvrdil, že hlavní devízou naší akce jsou osobní setkání. A to jak v rámci oboru, nakladatelé mezi sebou, autoři, agenti, překladatelé a další, tak jejich setkávání se čtenáři. Všechno již dnes vyřídíte online, ale rukou si nepotřesete. Takže si od toho slibuji především, že se lidé od knih setkají. A třeba si také vyříkají některé věci. A že se Svět knihy zase vrátí k roli iniciátora a akcelerátora různých literárních i mimoliterárních aktivit. Nejeden projekt se uskutečnil, nejedna kniha vyšla a nejedno přátelství vzniklo právě díky Světu knihy,“ uvedl ředitel veletrhu Radovan Auer.

„Protože nám to prostě přišlo samozřejmé. Ve Francii není dne, kdy by se nějaký autor neodvolával na jeho génia. Milan Kundera je ve Francii i ve světě považován za obrovského spisovatele. Jeho francouzské dílo navíc v současné době překládá do češtiny Anna Kareninová,“ uvedla.