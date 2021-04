Herečka Simona Babčáková bude tančit ve StarDance: Je to největší výzva, jakou jsem kdy přijala

Předchůdkyní Simony Babčákové z domovského divadla byla Veronika Khek Kubařová, která zatím poslední StarDance se svým tanečním partnerem Dominikem Vodičkou vyhrála.

V úterý, když Česká televize představovala hvězdy své taneční show, Simona Babčáková s humorem sobě vlastním vysvětlovala, jaké má pocity. Své kolegyně se prý neptala, ale prožívala s ní celou soutěž.

Co dnes prožíváte vy?

Přemýšlím, vzhledem k tomu, co jsem slyšela a viděla, v jakém stavu se Veronika postupně ocitala, jaká byla ta má motivace před tím dlouhým časem, kdy jsem byla nadšená z nabídky. Co jsem to měla za zatmění, že jsem úplně vytěsnila stav Verunky, která míň a míň mluvila, šetřila opravdu energii úplně na všem. Takže já spíš počítám, že to s ní budu konzultovat teď, když už je pozdě.

Máte obavu z tréninků?

Toho se velmi bojím. Nepatřím mezi disciplinované ani vytrvalé a myslím si, že budu takovou oblíbenou antihrdinkou.

Berete účinkování ve StarDance jako svou další roli?

Jednoznačně. Jednoznačně to beru jako výzvu, jako další roli, což vlastně souvisí i s těmi tréninky. Je to největší výzva, jakou jsem kdy v životě přijala. Jsem ochotná prozkoumat hranici svých možností. Takže jsem naladěná na to, že si chci máknout.

Kdy jste nabídku dostala a jak dlouho vám trvalo, než jste se rozhodla ji přijmout?

Dostala jsem ji už několikrát, v několika předchozích letech. A když jsem dostala tuhle poslední, měla jsem to už promyšlené. Byla jsem připravená, takže jsem ji přijala hned, protože jsem cítila, že teď je pro mě ten správný čas.

Kdy začnete trénovat?

Máme údajně začít trénovat od srpna.

V Dejvickém divadle jste soudržná parta, takže asi budete mít fanoušky na každém přenosu.