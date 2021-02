Herečka Sabina Rojková: Mrchy jsou zábavnější a barvitější

Často ke mně takové role sice nepřicházejí, ale na divadle jsem podobné už ztvárňovala. Oblíbila jsem si její svéráznost, a dokonce i mužský styl oblékání. Nebyla nikdy nudná a to mě na ní bavilo ze všeho nejvíc. Ale nemyslím, že by Sisi byla protivná. Má zkrátka svůj pohled na lidi kolem a nebaví ji přetvářky, tak si hledá tu svou cestu životem, i když třeba není vždy ukázková.

Nebyla bych proti. Je to někdy o mnoho zábavnější, barvitější a při takových rolích se možná i víc vyhraju. Ale na charakteru jakékoliv postavy se dá vždy najít něco, co ji zpestří a udělá zajímavější jak pro herce, tak pro diváka.

I mladší brácha a sestra mají hudební sluch a talent pro zpěv a hru na nástroje. Nepocházím z umělecké rodiny, ale myslím si, že to v našich genech určitě je, jen jsme se tomu začali se sourozenci věnovat až my, naše generace.

Asi osud. Řekla bych, že to byla radost ze zpívání, tance a předvádění všeho možného, co mě přivedlo k herectví. V rodných Teplicích jsem jako malé dítě navštěvovala různé kroužky a vystupovala jsem v divadle. Ale jinak to byla Městská divadla pražská, kam jsem v jedenácti letech udělala konkurz a pak po boku úžasných herců nazkoušela a začala hrát své první divadelní představení. (Divadlo ABC, role Adélky v inscenaci Jana Eyrová.)