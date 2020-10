Herečka Natálie Halouzková: Seriál mi odvál vysokou školu

Dětství jste prožila v Jilemnici. Jak na vyrůstání v Krkonoších vzpomínáte?

Já se v Jilemnici narodila, ale žila jsem ve Špindlerově Mlýně, šest let do základní školy. Pak nastalo stěhování do Prahy. Tady bydlím od první třídy základky. Na dětství ve Špindlu vzpomínám moc ráda, měla jsem tam babičku s dědou, kteří bydleli v kopci, já běhala v lese nad domem. S dědou jsme chodili na borůvky a sekali dřevo. Dědeček už zemřel, nedávno i babička, ale jezdili jsme za nimi do Špindlu poměrně často.

Jak se dostane děvčátko v jedenácti letech k natáčení seriálu?

Šlo o náhodu. Na základce jsme měli školní jarmark, já chodila do čtvrté třídy, když můj spolužák hrál v jednom seriálu. Jeho známá z agentury se šla na naši akci podívat, mě si vyhlídla a zeptala se, jestli bych někdy nechtěla v něčem účinkovat. Samo si mě to přitáhlo, od dětství mě lákalo divadlo, takže jsem se šla do agentury zaregistrovat.

Pak přišla nabídka hrát v Gymplu s (r)učením omezeným dceru herečky Zuzany Bydžovské. Zrzavá máma, zrzka dcera.

(směje se) Ano, ano, vlasy značně pomohly. Skvělé natáčení, moje první herecká zkušenost, měla jsem tam hodně svých vrstevníků. Teď v Sestřičkách je dost lidí právě ze štábu Gymplu.

Barva vlasů vám přihrála i první roli v romantické komedii Něžné vlny (2013), kde ztvárňujete mladší já Lucie Šteflové. Totéž vás potkalo ve filmu Všechno nebo nic (2017), v němž pro změnu představujete Táňu Pauhofovou v mládí. Psali, že se jí i podobáte.

Zajímavé je, že jsem se s Táňou potkala v Něžných vlnách, kde hrála maminku hlavního hrdiny. Ale při natáčení toho druhého filmu, ve kterém jsem coby ona jako malá, mě setkání s ní úplně minulo.

Po kom máte tak krásnou hřívu?

Hustotu po mamce, vlastně i po taťkovi, kterému je přes padesát a má hodně vlasů. Mamka byla vždycky nazrzlá. Babička mi říkala, že praděda byl zrzek. Asi se všechny geny promíchaly.

Teď o vás píšou v souvislosti se seriálem Sestřičky Modrý kód jako o nejhezčí sestřičce z urgentního příjmu rubavské nemocnice. S kamarádkou Barčou jste správná dvojka.

(směje se) Já se hrozně bála, když mi řekli, že budu hrát nejlepší kamarádku Míši Tomešové. Je o deset let starší, i když vypadá jako holčička. Máma dvou dětí, od malička zkušenosti před kamerou, z toho všeho mě přepadala velká nervozita. Musím říct, že jsme si ohromně sedly, zrovna dneska k ní jedu. Moc ráda trávím čas i s jejím manželem Romanem a s jejich dětmi.

Co máte společného s Katkou Kinskou, kterou představujete?

No, přijde mi vtipné, že Míša Tomešová mě oslovuje i ve skutečnosti hraběnko. Takže možná to, a pak obě rády jíme k večeři saláty. (smích) Nejsem žádný králík, ale saláty miluju. A povahově? Ona je na jednu stranu křehule, na druhou se umí za sebe postavit. V tom se vidím.

Umíte si představit, že byste v práci dělala pod dohledem protivné stíhačky, patronky nových posil, v podobě sestry Líby?

Vůbec! Přitom herečka Míša Dittrichová je ve skutečnosti pravý opak, úplně zlatej člověk. Zatím jsem se s takovou šikanou nesetkala a ani nechci. Vlastně si to nedovedu představit, v práci něco takového musí znamenat velký, nepříjemný pres.

V Sestřičkách má kamarádku Barču, s její představitelkou Míšou Tomešovou se přátelí i ve skutečnosti. Foto: FTV Prima

A kdybyste měla neustále za zády neodbytného nápadníka, kterým je doktor Prokop alias Ondřej Rychlý?

Ty jo, to je taky dobrá otázka. Nemám problém říkat lidem věci na rovinu, ale s tímhle bych ho asi měla. Přijde mi to líto, nechci nikoho ranit. Možná bych se nechala sbalit. (smích)

Ale seriálová Kačka se ho nakonec vtipně zbavila za pomoci rodičů. Očividně jedinou dceru milují. Máte sourozence?

Mám dva mladší bráchy, zlatíčka. Honzovi je sedmnáct, Tomáškovi pět. Honza studuje ve třeťáku na gymplu a trochu s ním mlátí puberta. Občas jsme z toho s mamkou zoufalé, ale naštěstí nedělá problémy, má i svoje světlé chvilky. Nedávno jsem se z domova odstěhovala, bydlím ve společném bytě s dalšími třemi nájemníky. A že se s Tomáškem budu vídat míň, mě docela bolelo.

A že jste nezačali bydlet s přítelem, když spolu chodíte dva a půl roku?

On žije ještě u rodičů, studuje a společné bydlení zatím neplánujeme. Takhle nám to vyhovuje.

Slyšela jsem, že z něho bude fyzioterapeut. Bavíte se spolu o jeho práci v souvislosti s vaší rolí zdravotnice?

Teprve začal studovat tenhle obor na FTVS, tudíž do zdravotnictví ještě tolik nevidí. Spíš vyzvídá, jestli v seriálu nebudu s někým něco mít, prý aby věděl, na co se mám připravit. (směje se)

Ještě studujete?

Letos jsem odmaturovala na všeobecném gymnáziu. Hodně mi šrotovalo hlavou, co dál, zda jít na vysokou. Když se mi naskytla pravidelná příležitost v Sestřičkách, řekla jsem si, že si nechám čas jen na natáčení. Dobře si pamatuji, jak ve třeťáku bylo náročné skloubit natáčení seriálu Krejzovi se školou. Sice fajn zkušenost, časový pres mi hodně dal, ale už bych do toho nešla. Seriál mi vlastně odvál školu, zatím. Uvidíme, co bude. Nemá cenu si plánovat, i vzhledem ke koronavirové situaci.

Dokážete si představit sebe coby sestřičku?

Ne, vůbec! Neměla bych na to nervy ani žaludek. Velký respekt před zdravotníky, zejména v téhle době.

Prý ráda tančíte a zpíváte?