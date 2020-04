Herečka Kristýna Podzimková: Strach je větší zabiják než Covid-19

Na spoustu neplánovaného volna si nestěžuju, jsem schopna se zabavit. Je spousta věcí, které člověk může dělat. Horší je to samozřejmě z ekonomického hlediska, a také neujdete jakési všudypřítomné chmuře a skoro až apokalyptické náladě. Snažím se proto být často ve spojení s prarodiči, na které tahle deka padá nejvíc. Hlavně nepropadat strachu, to je větší zabiják než samotný Covid-19.

Máme zde s partnerem zázemí, ale rodiče mám, co by kamenem dohodil.

Natáčení Poslouchej pro mě byla neznámá krajina. S režiséry Davidem Laňkou a Martinem Müllerem jsme se neznali. Nebývá to nic výjimečného, ale kluci za sebou neměli žádnou výraznou práci, kterou by se prezentovali, a ani nikdo z mých kolegů s nimi nedělal, takže jsem o nich neměla informace. Ale po prvním setkání jsem tušila, že se budeme mít rádi. A tak se stalo.

Samotné natáčení probíhalo z velké části v noci, takže se dostavil spánkový deficit. A také jsem v minulosti neměla možnost před kamerou improvizovat, ale tady se mi to splnilo beze zbytku. Většina dialogů s mým kolegou Alešem Bílíkem je improvizovaná. To mě ohromně bavilo.

Ne že by to bylo nejtěžší, ale chvíli mi trvalo přijmout žánr. Roadmovie s hororovými prvky jsem nikdy netočila, vlastně ani neviděla. Možná kluci vymysleli nový útvar. Často v něm totiž postavy jednají proti zdravému rozumu. Myslím, že to všichni známe, když se na horor díváme a z gauče řveme na hlavní hrdinku: Proč běžíš po těch schodech nahoru, ty krávo!?