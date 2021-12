Herečka Ha Thanh Špetlíková: O domově se mi nikdy nezdá

Jak oslavíte závěr letoška? Vietnamský nový rok, kterému se říká lunární, začíná asi později než ten podle gregoriánského kalendáře 1. ledna?

Poprvé jsem dostala chuť oslavit lunární rok ve velkém stylu, samozřejmě v uzavřené společnosti a pouze pro očkované nebo testované. Má posuvné datum, vychází na konec ledna. Jde o hezký svátek s kulturními odlišnostmi, o něž bych se ráda podělila s přáteli, protože je to pro ně jiné. Takže bych ho chtěla udělat se vším všudy.

Lampióny, ohňostroj, s rodinou chystáme tradiční mytologický dračí tanec, připravím oltář na uctívání předků, aby si mohl každý, kdo vstoupí, zapálit tyčinku a pomodlit se za předky. Také se pálí falešné peníze pro štěstí.

U nás žijete od pěti let. Přesun z rodné Hanoje do Čech byl poměrně dramatický. Rok před tím odjela maminka do Čech vydělávat, vás nechala doma s tátou. Jaký byl rok s otcem?

Těžký. Nedokážu si dnes představit, kdybych měla dítě, že bych ho nechala rok jinde, byť s otcem. Jenže dnes je jiná doba, takže těžko můžu posuzovat. Když peníze ve Vietnamu nebyly a naskytla se možnost si je jinde vydělat, tak to neodsuzuji. Otec nebyl nejempatičtější člověk, občas dělal různé naschvály, které na mě nepůsobily zrovna dobře.

Vaším dětstvím se prolíná neustálé stěhování. Rodiče šli od sebe, dokonce vás máma umístila do náhradní rodiny. To muselo pro dítě znamenat velký stres.

Dítě nechápe, že se to děje z ekonomických důvodů. Naši procházeli rozvodovým řízením, které úplně nezvládali. Já se pro ně stávala určitou taktikou k vydírání. Pak jsem se s mámou často stěhovala, a i když mi to dalo schopnost se všemu přizpůsobit a umět zapadnout do nového kolektivu, pociťovala jsem nedostatek zázemí. Mít spojený domov s konkrétním místem. Třeba se mi nikdy nezdá o domově.

Ha Thanh Špetlíková Foto: Petr Hloušek, Právo

Jak jste se z téhle rodinné kovbojky dokázala vymanit?

Makám na sobě pořád – osobní rozvoj, terapie, prostě se snažím využít všechny ty věci k duševní hygieně. Bez toho by to nešlo, člověk se nesmí bát čelit svým kostlivcům. Viděla jsem rodiče, kteří nemají žádný domov, a já také ne, takže jsem se v patnácti odstěhovala do Prahy a ubytovala se na intru. Snažím se o pravý opak, mít přátele v místě, kde žiju, nějak ho ovlivňovat, udržovat vzájemné kontakty, mít zázemí.

Cítíte se být víc Češkou, nebo na sobě stále vnímáte vietnamské povahové rysy?

Tohle jsem dost řešila v minulosti. Při pobytu ve Vietnamu jsem viděla nádhernou přírodu a kulturu, a i když mám výhrady vůči jejich politickému systému, tak jsem si říkala, že jsem hrdá na to, odkud pocházím. Zároveň si myslím, že lidé přeceňují to, odkud pocházejí. Já nemám postavenou identitu na tom, kde mě „vyprdla“ máma. Mám Vietnam ráda, když tam jedu, cítím k té zemi určitou vazbu, ale mým domovem je Česká republika.

Diváci vás znají hlavně z Ordinace v růžové zahradě, jste ale i kostýmní výtvarnice a podnikatelka. Co vás lákalo nejvíc, herectví?

Mám pocit, že si herectví vybralo mě. Chtěla jsem být návrhářkou, vystudovala jsem střední oděvní školu, potom jsem šla na scénografii a spojila to s kostýmní tvorbou. Dlouho jsem tlačila na pilu, abych zvládla tři povolání, ani jednoho jsem se nedokázala vzdát.

Postupně se to vyvrbilo, v něčem se daří s lehkostí, protože nabídky přicházejí, v něčem se snažíte a ono to nejde. V létě jsem měla tolik práce, v kavárně akce, do toho tři opery na Smetanově Litomyšli, odkud mě každé ráno v pět odváželi na natáčení do České televize a zpátky. Tohle nechci, tak jsem si řekla, že jednu z těch profesí musím pustit. Zvolila jsem scénografii.

Film Miss Hanoi (2018) znamenal zatím největší hereckou příležitost a hlavní role policistky se divákům líbila. Co přinesl vám?

Mega zkušenost, protože jsem nikdy herectví nestudovala. Vždycky dělám malé krůčky, pak přijde hlavní role a já udělám velký skok. Dlouho nic a najednou pěkná příležitost. Jako třeba teď, kdy jsem dostala skvělou a poměrně velkou roli čtyřiadvacetileté Minnie v Činoherním klubu ve hře Linda Vista. Pojednává o padesátníkovi, který prochází krizí středního věku.

Moje postava je ostrá, pokérovaná holka, nebere si servítky a hlavní hrdina touží, aby byla řešením jeho krize. Myslím, že jsem si pro první zkušenost na jevišti nemohla vybrat lepší hru, režiséra, kolegy a divadlo.

Ha Thanh Špetlíková ve filmu Miss Hanoi s Davidem Novotným. Foto: Falcon

U křestního jména Ha Thanh vám zůstalo příjmení exmanžela, světelného designéra Martina Špetlíka. Myslela jsem, že manželství pro Vietnamce znamená dost pevný svazek. Proč přišel rozvod?

Ano, v naší komunitě jde stále o dost tabuizované téma. Asi jsme spolu moc pracovali, šlo o běžné věci, kvůli kterým se lidé rozvádějí. V mé rodině jde o zajímavý úkaz, protože babička se rozvedla, což tenkrát něco znamenalo! Rozvedla se i moje máma, kolem toho byl taky strašný humbuk.

Já si říkala, že se nikdy nerozvedu. Rozvod jsem považovala za selhání. Asi jsem musela dostat od života takovou lekci, protože rozvod probíhal veřejně, rozmazávaný v bulváru. Tyhle situace mě dostávají do pozice, že si musím urovnat věci v sobě, abych tlak ustála. Moje širší rodina už pochopila, že si nenechám mluvit do života, nejsem úslužná Asiatka. Život si chci zkazit sama, když už.

Dnes žijete s přírodovědcem a ochranářem Arthurem Sniegonem, který léta bojuje proti pytlákům v Africe. Jak jste se seznámili?

Chtěl podpořit nějaký projekt, pro který točil reklamu. Potřeboval Asiatku, co zahraje Číňanku ověšenou šperky ze slonoviny. A mě viděl vystupovat v televizi u Jana Krause. Byli jsme dlouholetí přátelé, ale tím způsobem, že jezdil do Čech jednou dvakrát za rok a vytáhl mě na kafe. V určitý moment kamarádství přerostlo.

Netajíte se touhou mít děti. Myslíte si, že dobrodruh zvyklý čelit nebezpečí, neustále cestovat, najezdit tisíce kilometrů na kole a kajaku, bude mít chuť se usadit a založit rodinu?

Myslím si, že jo, když se kvůli mně odstěhoval z jiného kontinentu. V Africe žil osm let, nejvíce v Kongu, pak v Čadu a Kamerunu. Dá se říct, že náš vztah myslí vážně.

Partner je vám inspirací? Díky němu přemýšlíte o našem vlivu na životní prostředí, o vhodných potravinách, které neobsahují třeba palmový olej, prostě víc ekologicky?