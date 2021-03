Herečka Andrea Elsnerová: Na dabingu mě baví pestrost a žánry

Netušila jsem třeba, jaký ohlas bude mít Futurama. Když jsme ji namlouvali, přišla mi jako fajn kreslený seriál, ale netušila jsem, co z toho bude za pár let. To samé jsem zažila u seriálu Jak jsem potkal vaši matku. Moc mě bavila sekretářka v seriálu Malé vraždy Agathy Christie. Je to taková krásná, naivní blondýna. Celé je to natočené s laskavým humorem, a navíc je to napínavé. Ideální kombinace.