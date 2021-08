Herec Zdeněk Godla: Zola je hodně drsná, temná postava

Prvním filmem série byla Žena v kleci, kterou do českých kin uvedla v roce 2013 distribuční společnost Aerofilms. Od té doby si série Oddělení Q vybudovala pevnou fanouškovskou základnu. Zatím poslední film, Složku 64, vidělo jen v kinech 25 tisíc diváků.

Film Marco začíná na dánských hranicích, kde policie zadrží patnáctiletého chlapce, který jede ve vlaku z České republiky. U sebe má pas pohřešovaného dánského státního úředníka, který byl obviněn ze sexuálního zneužívání. Ačkoli všechno nasvědčuje tomu, že byl obviněn právem, jeho manželka trvá na mužově nevině. A chlapec odmítá komunikovat.

Rozjíždí se spletité pátrání týmu detektivů v čele s Carlem Morckem a jeho asistentem Asadem, kteří tentokrát řeší případ utajené dávné vraždy, jejíž stopy vedou až do Česka.

Režisér filmu Martin Zandvliet má na kontě oscarovou nominaci za film V písku – Příslib svobody. Sérii Q točil poprvé, k předchozím čtyřem filmům má respekt, ale o filmu Marco říká, že je jiný.

Zdeněk Godla a Luboš Oláh představili film Marco. Foto: Aerofilms

„Je to drsnější a temnější pojetí značky Q. V klasickém severském filmu noir policajt vyšetřuje vraždu nebo zločin vždycky jen proto, že je zkrátka u policie. Ať v knize, nebo ve filmu, je to jeho práce. Dobře ho známe, skandinávský policista bez iluzí, poslouchá operu a moc pije. Drsňák, který by ze všeho nejvíc potřeboval sprchu a zpravidla řeší zločiny, k nimž nemá žádný citový vztah. Nový Carl Morck, tentokrát v podání Ulricha Thomsena, je vyšetřovatel, a jinak nic. Náš Carl Morck žije pouze prací. To umí. Nic jiného ho nezajímá,“ tvrdí.

Z Chomutova do Dánska

Hlavního zloducha, zabijáka Zolu, hraje český herec Zdeněk Godla, známý ze seriálu Most! i z filmů Štěstí je krásná věc nebo Případ mrtvého nebožtíka.

„Už jsem hrál pasáka a další darebáky, ale tohle byla opravdu hodně temná postava,“ řekl Právu po první projekci filmu Godla, který ve filmu pronásleduje patnáctiletého titulního hrdinu. Toho hraje jeho synovec Luboš Oláh.

„Volali mi z castingu, že by potřebovali malého kluka, tak jsem šel k Oláhovým, protože je to velká rodina. Nakonec v tom hrála celá,“ vysvětlil Godla obsazení gangu, který chlapce pronásleduje. Dodal, že natáčení v Dánsku byla zajímavá zkušenost.

„Měli jsme postupně dva asistenty a tlumočníky, Tomáše a Klaudii, a oba nám hodně pomohli. Ale moc jsme si s ostatními herci nepokecali. Je to přece jen trochu divné, když nerozumíte jazyku, stojíte tam a čekáte, až vám tlumočník řekne, co máte dělat, aniž byste si o tom s režisérem sám promluvil,“ řekl.

Godla tvrdí, že se sám sobě nikdy na plátně nelíbí. „Ale když jsem teď film viděl, myslím, že jsem to zvládnul,“ řekl herec, který se poprvé objevil ve filmu Petra Václava Cesta ven. Od té doby dostal už řadu rolí, ale žije dál v Chomutově, do Prahy se rozhodně stěhovat nechce.

„Stejně točím na různých místech, teď zrovna dvě komedie na Slovensku. A pak mě čeká taneční soutěž StarDance. Musím začít pořádně cvičit, shazovat kila. Doufám, že mě moje tanečnice Tereza Prucková Bufková dostatečně zničí a břicho zmizí. Původně jsem tam totiž vůbec jít nechtěl, ale když mě má agentka přemlouvala, že to je prestižní soutěž a tak dále, řekla také to kouzelné slovo zhubneš. A to rozhodlo. Vím, že to bude fyzicky náročné, ale zatím nic nedělám, tanec trénuji jenom s manželkou na oslavách,“ sdělil.

Luboš Oláh se do natáčení zamiloval a chtěl by se herectví věnovat i v budoucnu. „Bylo to super. Víc, než jsem čekal,“ řekl Právu.

„Točili jsme půl roku, bylo to dlouhé, ale myslím, že jsem se hodně naučil i poučil o tom, jak moc na sobě musím pracovat. Nebylo třeba úplně snadné zarputile mlčet, když na mě dospělí mluvili, a já nic, jen jsem koukal. Připadalo mi to směšné, ale smát jsem se nesměl. To bylo docela těžké,“ řekl.