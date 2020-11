Herec Ondřej Studénka: Původně jsem chtěl být učitelem

Do seriálu Ulice před pár dny nastoupil jako Prokop Junek, posila učitelského sboru. Mezi nováčkem a jeho kolegyní Magdou přeskočí jiskra. Od počátku to však nebude mít jednoduché. Co má herec Ondřej Studénka (35), dvojnásobný tatínek, který aktuálně žije na Moravě, s rolí společného? A co ho pojí s básníkem Janem Skácelem?