Herec Filip Kaňkovský v klipu kapely Civilní obrana

Proces vzniku písně To dokáže chlap odhaluje frontman Marek Calík. „Je pro nás velmi důležitá. Vyšla na poslední desce, fanoušky na koncertech baví, takže natočit klip byla skoro povinnost. Mám radost ze spolupráce s hercem Filipem Kaňkovským, který svou roli zvládl s naprostou sebejistotou.“

Text písně a scénář klipu se týkají partnerských vztahů. Podle kapely zvládnou muži kvůli ženám obvykle téměř vše, ale je potřeba to řádně vyzkoušet. Hlavní roli ztvárnil herec, člen Činohry Národního divadla Filip Kaňkovský, jenž je známý ze seriálů Případy 1. oddělní, Čtvrtá hvězda nebo Policie Modrava.

„Natáčení jsem si užil. Je to dobrá písnička, scénář byl vtipný a kluci z kapely jsou moc fajn. Je to skoro unikátní spojení, přeju kapele hodně štěstí,“ řekl Kaňkovský.

V následujících dnech vyjede Civilní obrana na druhou část turné k albu Zlatá deska, která odstartuje 12. března v Praze. Následně zavítá 18. března do Brna, 27. března do Kutné Hory a o den později do Českých Budějovic.