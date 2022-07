Greg Dulli, frontman The Afghan Whigs: Chtěl jsem na turné s kámoši

Americká rocková skupina The Afghan Whigs se po pěti letech vrací do Evropy a 29. července vystoupí v Lucerna Music Baru v Praze. Kapela od začátku roku vydává singly z nového alba How Do You Burn, kterého se fanoušci dočkají v září. „Moc se do Prahy těším, mám pocit, že tak dlouhou pauzu mezi koncerty v České republice jsem od devadesátých let nezažil,“ říká frontman skupiny Greg Dulli.