Grafik TMBK pořádá kontroverzní výstavu: Jestli nás nikdo nezažaluje, budu zklamaný

Návštěvníci tu mimo jiné uvidí třeba Andreje Babiše ve vězení nebo Miloše Zemana jako Davida. „Jestli nás nikdo nezažaluje, budu zklamanej,“ vzkazuje TMBK. První přípravy výstavy začaly už na podzim loňského roku, kdy internetový král komedie s pseudonymem TMBK vybíral peníze na její realizaci skrz crowdfundingový server Hihit.cz, kde získal bezmála 1,5 milionu korun. „Mottem sbírky bylo: Čím víc toho vybereme, tím hezčí vězení Andrejovi postavíme. Co jsme slíbili, samozřejmě dodržíme, takže se těšte na pěkně vytuněnou basu. Snad se taky dojde podívat,“ směje se Tomáš Břínek aliasTMBK.

Podle všeho půjde o nejkontroverznější počin v dějinách Česka. K vidění budou instalace nejrůznějšího typu. „Bude to obrovský multimediální cirkus pro všechny, kterým moje vtipy už nestačí jen na Instagramu. Těšte se na sochy, plastiky, hejblátka, bizární instalace, neony, koláže, videa, hologramy i naivistické pí*oviny. Od Zemana až po Ortel můžou být všichni aktéři této výstavy zároveň uraženi i polichoceni. Bude to velký,“ nadšeně popisuje TMBK.

Vše se odehraje v podzemních prostorách Orea Hotelu Pyramida na pražském Strahově. „Tohle místo jsme zvolili kvůli jeho širokému využití. V podstatě celý prostor jsme si totiž mohli předělat přesně ke svému obrazu. Využili jsme jak rozsáhlé suterénní prostory, tak i schody přímo v hotelu. Návštěvníci se mají rozhodně na co těšit,“ říká producent výstavy Petr Cífka. Kromě něj na výstavě vedle hlavní hvězdy TMBK pracuje také Marek Brožek, který je hlavním výtvarníkem.

Výstava Českoland bude fungovat v termínu od 3. září do 30. září. Zahájí ji slavnostní večerní vernisáž pro zvané a ty, co si účast zakoupili jako odměnu na Hithitu. „Je to předčasné vyvrcholení mojí umělecké kariéry. Trumfne ho už jen moje smrt,“ láká k návštěvě Českolandu TMBK.