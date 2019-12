GLOSA: Kateřina Marie Tichá a Tereza Balonová, talentované dívky z jedné stáje

Osud to chtěl, a tak se setkaly. Kateřina Marie Tichá brázdí česká pódia šest let jako stálý host skupiny Jelen, Tereza Balonová se k té kapele loni přidala také, jako její písničkářská předskokanka na turné. Dívky si na společně strávených štacích padly do noty, povzbudily se v tvorbě a ve čtvrtek večer se v pražském klubu Varšava představily na dvojkoncertu.