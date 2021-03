GLOSA: Diskriminace jako řemen. Už podruhé získaly všechny hlavní Grammy ženy

Psal se rok 2020 a nejslavnější hudební ceny ovládla žena, americká zpěvačka Billie Eilish. Vysbírala všechny hlavní kategorie (nejlepší album, nejlepší píseň, nejlepší nahrávku a objev roku a ještě popové vokální album).

O rok později vyhlašují další Grammy: album roku Folklore (Taylor Swiftová), píseň roku I Can't Breathe (H.E.R.), objev roku Megan Thee Stallion a nahrávka roku Everything I Wanted (Billie Eilish). Podíl žen dělá 100 %.

Nejoceňovanější zpěvák všech dob? Černá žena

Leckdo by mohl namítat, že jsou v hudbě diskriminovány jen ženy černé barvy pleti. Ale opět to nějak nesedí. Megan Thee Stallion ani H.E.R. nejsou bílé.

Úplně nejzajímavější je podívat se na to, kdo byl nejoceňovanějším zpěvákem všech dob bez ohledu na rasu či pohlaví. Že by Frank Sinatra nebo Beatles? Nikoliv, je to černá žena Beyoncé. Byla celkem 79krát nominována na Grammy, v její skříni se tísní 28 gramofonků a ještě k tomu 24 cen MTV Video Music Awards.