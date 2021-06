Genius. Vyjdou hity a nevydané rarity průkopníka R&B Raye Charlese

Ray Charles Robinson, který žil v letech 1930 až 2004, byl slepý skladatel, zpěvák a hudebník, který předběhl soulovou generaci. Vystupoval už koncem 40. let se syrovou směsí jazzu, blues, gospelu, rokenrolu i country. Zvukově se nacházel jinde než klasický soul (pojem se používá pro generaci šedesátých let).

Vrcholu popularity dosáhl na přelomu páté a šesté dekády, kdy přišel s geniálním hitem Georgia On My Mind (1960) a deskou Modern Sounds In Country And Western Music (1962).