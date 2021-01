Galeristka a historička umění Lucie Drdová: U nás není systematická pomoc

Ideu o instituci na podporu tvorby výtvarných umělců a umělkyň jsem v sobě nosila delší dobu. Spojovala se také s úvahou, kam a jak rozvíjet svou galerijní praxi. Konzultovala jsem to nejdřív s řadou kolegů v zahraničí, kteří pracují v různých výstavních institucích, ale vlastní rozhodnutí o založení nadačního fondu jsem učinila až s nástupem koronavirové krize.

Sledovala jsem, jak reagují vlády a instituce v celém světě, a tehdy se nejvíc vyjevilo, že u nás je pomoc nesystematická a neexistují subjekty, které by dokázaly nebo mohly pružně reagovat na obdobné situace.

Má dvě vize rozvoje. Ta první a bezprostřední, ale také nejdůležitější, je rozdělena na podporu internacionalizace tvorby českých umělců. To znamená podpora projektů, které představují kvalitní české umělce v mezinárodním kontextu.

Aukce měla dva cíle, kdy jsme se snažili o medializaci současné situace a upozorňovat na nesystematičnost podpory výtvarné scény. Zároveň jsme si přáli získat peníze prodejem děl. Nejen pro samotné autory, část výtěžku bude přerozdělena formou sociálních stipendií dalším umělcům. Byl to první počin, který vznikl během velice krátké doby. Věříme, že jsme udělali možné maximum. Navíc partner aukce, J&T Banka, zdvojnásobil částku, kterou jsme na stipendia získali.

Aktuálně běží vyhlášení stipendií a umělci si mohou podat žádost do 14. února. Následně komise vybere úspěšné žadatele. Stipendia jsou určena pro české umělce a umělkyně v oblasti výtvarného umění. Podmínky jsou popsány na našem webu a sociálních médiích.

Zároveň vnímám příležitost pro nové formáty a projekty, a proto si chci ponechat svobodu rozhodování v tom, jak budeme reagovat. Těším se, že to přinese osvěžení i do praxe. Nejvíce mi chybí kontakt se zahraničními kolegy. Momentálně se snažíme o iniciování projektů, které by nám opět umožnily spolupráci.