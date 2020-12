Galerie musí být zavřené, ale jen některé

Týká se to výstav Sluneční králové v Národním muzeu a Rembrandt: portrét člověka v Národní galerii. Obě totiž vystavují unikátní zahraniční díla či artefakty.

Pokud by byly galerie zavřeny, lidé by vůbec neměli možnost si tato díla prohlédnout a často mnohaleté vyjednávání o zapůjčení děl v konkrétním termínu by přišlo vniveč. „Uzavření galerií ohrožuje i cenné expozice, s nimiž se pojí obrovské finanční náklady a v blízké budoucnosti jsou neopakovatelné,” napsal Zaorálek na Facebooku.