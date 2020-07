Fotoeseje o lidech na okraji i celebritách

Vždy přitom mířil do první linie a fotil zásadně zblízka. Zaznamenal válečné konflikty v Afghánistánu a Iráku i genocidu ve Rwandě, v níž se soustředil na život sirotků. Přestože v mládí emigroval na Západ, celý život ho to s fotoaparátem táhne domů a na Východ.

Nejdřív se pět let jako utečenec a dobrodruh potloukal po Evropě, přičemž se nechal naverbovat i do francouzské cizinecké legie, s níž bojoval v Čadu. V roce 1972 pak odjel do USA, kde se zavedl jako fotožurnalista a válečný dokumentarista. Jeho fotografie publikovaly prestižní světové časopisy, například Rolling Stone, New York Time Magazine, Playboy či Vogue.