Folkové bilancování v krabici

Živé hraní jsme si rok skoro neužili. Volný čas jsem naplnil i přípravou tohoto projektu a zaháněl tím frustraci nemožnosti kontaktu s publikem. Našich šest řadových alb jsem řádně zremastroval a přidal jedno bonusové album. Inspirací k vytvoření bonusového alba bylo nalezení několika magnetofonových kazet se záznamy našich vystoupení z let sedmdesátých a osmdesátých, kde se „vylouply“ písně dávno zapomenuté a nikdy nevydané. Tyto písně jsem zvukově „vylepšil“ a doplnil písněmi, které vyšly mimo řadová alba na různých výběrech. Tak se zrodil projekt se 110 písněmi Folk Teamu v jedné krabici nebo v jednom digitálním souboru.

Tak to doufám, že nikoliv. Beru tento projekt tak, že naši příznivci mají možnost uceleného pohledu na naši tvorbu za těch několik desítek let, obzvláště také proto, že některá alba už nejsou na trhu. Nakonec na tom bonusovém je i píseň poměrně nová, nahraná těsně před coronou. S odstupem let mě mrzí jen fakt, že jsme naše první LP vydali vlastně až těsně před revolucí, tedy po patnácti letech naší existence. Mnoho písní z našich začátků tím „spadlo pod stůl“…