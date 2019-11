Filmové premiéry: Ženská na vrcholu, Bitva u Midway, Boží láska či Dálava

Brazílie, rok 2027. Bůh se neuctívá na mších, ale na tanečních party, pro rozhřešení si můžete dojet do drive-thru zpovědnice. Úřednice Joana dělá k pracovním povinnostem ještě vše pro to, aby naplnila osobní poslání – zabránit co nejvíce párům v rozvodu. Se společenstvím Boží láska se manželům prostřednictvím modliteb a nezvyklých sexuálních praktik snaží navrátit blízkost, víru i touhu.

Rodina Turnerových se pohybuje na hraně chudoby. Nejmenší finanční výkyv může znamenat katastrofu. Aby svoje blízké zajistil, rozhodne se otec Ricky zapojit do kurýrní franšízy. Jenže namísto slíbené svobody zabředává do sítě predátorských praktik a zoufalý boj o finanční přežití pomalu rozkládá soudržnost rodiny.

Dva tisíce osm set padesát dva kilometrů mezi Východem a Západem, mezi otcem a synem. Vít a jeho syn Gríša se před koncem prázdnin vydávají na dlouhou cestu do Ruska. Jen co nastoupí do auta, syn si hned nasazuje sluchátka a otec se noří do vzpomínek. Ani tak ale nemůžou jeden druhému uniknout. Je tu však jedna možnost, která je může opět sblížit – společné pátrání.