Filmové premiéry: Tenkrát v Hollywoodu, Hodinářův učeň a Bécassine

Leonardo DiCaprio jako televizní herec uvadající slávy a Brad Pitt jako jeho dublér, řidič a možná jediný kamarád - to jsou hlavní postavy nového filmu Quentina Tarantina, který se v něm vyznává ze své lásky ke zlaté éře Hollywoodu.

Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a strastech. Z Urbana se brzy stává sirotek, kterého se ujme lakotný mistr hodinář a vezme ho do učení. Když Urban dospěje, zamilují se do sebe s hodinářovou dcerou Laurou. Ale mistr ho pošle do světa hledat bájné hodinky, které umí varovat před smrtí.