Filmové premiéry: Klícka, Cesta domů, Jedině Tereza, Manželství, Stingl – Malý velký Okima či Zhoubné zlo

Obchodník Rory opouští pohodlný život v USA a přesouvá se s rodinu do pronajatého sídla na anglickém venkově. Ačkoli má jeho žena Allison pochybnosti, udělá, co se od ní očekává, a následuje manžela do cizí země. Roryho životní sen, uskutečnit výnosný obchod a dostat se do nejvyšších pater společenského žebříčku, je na dosah a on je mu ochoten přinášet stále větší oběti na úkor celé rodiny i přátel.