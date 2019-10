Filmové premiéry: Budiž světlo, Pražské orgie, Synonyma, Stehlík či Blíženec

Cenu za nejlepší mužský herecký výkon si z letošního karlovarského festivalu odnesl Milan Ondrík za hlavní roli otce v dramatu Marka Škopa Budiž světlo. Jeho postava, čtyřicátník Milan se vrací do slovenské vesnice za rodinou z Německa, kde pracuje. Poklidnou vánoční atmosféru naruší podezření, že jeho syn je coby člen polovojenské mládežnické skupiny zapleten do šokující události, jež otřásla místní komunitou.

Příběh filmu nás zavádí do poloviny 70. let, kdy americký spisovatel Nathan Zuckerman přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy. Seznámí se se svéráznou a nezkrotnou spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý hledá únik ke krátké svobodě po svém.