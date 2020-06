Film Matrix 4 odložili o rok

Změna premiéry postihla i akční film Godzilla vs. Kong. Snímek s Alexandrem Skarsgardem, Millie Bobby Brownovou nebo Rebeccou Hallovou, který režíruje Adam Wingard, bude v kinech od 21. května 2021.

Jelikož poslední film Godzilla II Král monster vydělal pouze necelý dvojnásobek rozpočtu a byl podstatně slabší než jeho předchůdce Godzilla, možná prý tvůrci ještě zasáhnou do scénáře.

Přesunuto bylo i uvedení dokumentu Petera Jacksona The Beatles: Get Back, a to na 27. srpna 2021.