Festival Mezi ploty proběhne ve skromnější verzi

Vystoupí na něm Michal Pavlíček s Monikou Načevou, Prago Union, Tomáš Klus, Marta Jandová, Please The Trees, Th!s, Sto zvířat, Sunflower Caravan, Bohnická divadelní společnost, Losers Cirque Company, Kašpárek v rohlíku a další.

„Vždycky se ale stane něco, co nás povzbudí, abychom neházeli flintu do žita. Letos to byl třeba fakt, že jsme už podruhé získali prestižní označení EFFE Label od Evropské asociace festivalů, nebo to, že se tolik umělců, kteří na tom sami nejsou finančně dobře, rozhodlo na akci vystoupit za snížený honorář. Patří jim obrovský dík, stejně jako hlavnímu městu Praze a sponzorům, kteří nám zůstali i v dnešní době věrní. Akce Mezi ploty před ploty nás důstojným způsobem přenese do roku 2022. Napřesrok se totiž odehraje jubilejní, třicátý ročník, který, jak všichni pevně věříme, proběhne již v plné nádheře v rozkvetlém májovém parku Psychiatrické nemocnice Bohnice.“