Festival Krásný ztráty bude. Pražský výběr oslaví nové album Michala Prokopa

Na festivalu Prokop pokřtí své nové album Mohlo by to bejt nebe..., které vyjde 28. května u Supraphonu. Do Všetic zavítá mimo jiné i legendární kapela Pražský výběr jako první z potvrzených hostů. Jejich kytarista Michal Pavlíček mimo jiné nahrál svůj part do jedné z písní nového alba.