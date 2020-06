Festival jako drive-in divadlo

Festival se uskuteční na principu drive-in divadla, tedy sledování představení z aut, a to na parkovišti u Flošny s kapacitou padesát vozidel. Hlavní program bude rozdělen do tří večerních programových bloků. Na pódiu bude velkoplošná obrazovka, zvuk bude přenášen do autorádií zaparkovaných vozidel. V letním kině Širák se uskuteční divadelní program pro rodiny s dětmi a také sobotní představení souboru Cirk La Putyka.