Festival Divadlo zahájí pětihodinová inscenace

Scénická adaptace románu W. G. Sebalda mapuje dění v Evropě od roku 1939 do konce století. Optikou osobní zkušenosti nahlíží na škody, které napáchala válka a holocaust. Inscenaci v Plzni uvede litevské Divadlo mladých, které bude jedním ze čtyř velkých zahraničních festivalových produkcí.

Domácí program tradičně vybírá z toho nejlepšího, co se urodilo na jevištích divadel z Prahy, Brna, Hradce Králové, Liberce, Olomouce a Ostravy v covidem komplikovaných posledních sezonách. Budou to mimo jiné Malý stvořitel/Der kleine Fratz a Manželská historie podle Augusta Strindberga v nastudování divadelního spolku JEDL. Dvěma tituly se představí i herec, režisér a dramatik Tomáš Dianiška, a sice inscenací ostravského Divadla Petra Bezruče Špinarka o zpěvačce Věře Špinarové a 294 statečných pražského Divadla pod Palmovkou o zákulisí atentátu na říšského protektora Heydricha.

Pro plzeňské diváky bude následovat tradiční epilog v podobě úspěšných titulů domácích divadel, budou to třeba Runners souboru Cirk La Putyka či Smrt obchodního cestujícího Městských divadel pražských, a to až do 23. září.