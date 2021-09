Festival Cool v plotě představuje krásu sólových vystoupení

Představí se německý Helmut, Yannick Tevi z Vanuatu, iránský Shahab Tolouie se svou originální perskou world music, Timber Rattle (USA), Vladimír 518, Vladivojna La Chia, Sifon Siphon, herec Václav Kopta, bosenská zpěvačka Aida Mujačič, Johny Richter & The Hog Ranch, My Name is Ann, kytarový virtuóz Paul Novotny, izraelský producent elektronické hudby Colibris Muse a další.