Festival Brod 1995 býval jednodenní, letos se kvůli pandemii protáhl na dva dny

„Kdyby byl festival jednodenní, nebyli bychom ho schopni zaplatit. Vyplatilo se protáhnout ho do dvou dnů, protože jsme tím pádem mohli pozvat dvakrát tisíc diváků, vydělat více na vstupném, a přitom jsme neměli náklady na dvojí stavbu areálu či pódia. Stavěli jsme jednou a více jsme to využili,“ vysvětlil Právu pořadatel festivalu Petr Fořt.

Změnilo se i místo konání. Z atletického stadionu se přesunul o několik desítek metrů blíže městu, na bývalé koupaliště. Vznikl tam areál pro tisíc diváků a vlastně navázal na kořeny celého festivalu Brod 1995.

Před pětadvaceti lety se totiž v Českém Brodu uskutečnil první ročník tehdy charitativní přehlídky Rock for People. Ta se během let rozrůstala a k hlavnímu areálu na atletickém stadionu přibyl i program právě na vedlejším koupališti. Tehdy bylo ještě funkční a pamětníci o víkendu vzpomněli i na to, kterak mnozí návštěvníci tehdejších ročníků sledovali koncerty kapel přímo z vody.

„Nejdříve jsme se dohodli s účinkujícími, kteří měli podle původního plánu vystoupit letos, na odsunutí celého programu na příští rok. Bylo to nejjednodušší řešení, které všichni akceptovali. Potom jsme se se sedmi kapelami z původní dramaturgie dohodli na tom, že zahrají v sobotu, tedy v den, kdy původně hrát měly. Přidali jsme program na pátek, v němž se představily skupiny Lety mimo, Medvěd 009, Gaia Mesiah a Horkýže Slíže. Vstupenky zakoupené na původní program letošního ročníku platí na příští rok,“ přiblížil dramaturgické šachy Fořt.

Petr Fořt, Pořadatel festivalu. Foto: Jakub Červenka

V sobotu zahráli Big S, Mucha, Cocotte Minute, PSH, Krausberry a Vypsaná fixa. Mezi jejich sety si mohli přítomní, kterých nakonec bylo každý den na osm stovek, objednat písničky z Live Jukeboxu. Jeho fungování spočívá v tom, že v upraveném přívěsu hrají dva hudebníci skladby, které si publikum zvolí. Kromě univerzálnosti muzikantů bylo nutné je obdivovat i to, že zejména v pátek dokázali hrát a zpívat v prakticky uzavřeném prostoru při mimořádně vysoké teplotě.

Hvzdou sobotního programu byla Vypsaná fixa. Foto: Jakub Červenka

„Všechny kapely šly dolů s honorářem zhruba na padesát šedesát procent toho, co berou obvykle. Moc jim za to děkuju, protože vím, jak na tom muzikanti jsou a že by si zasloužili svůj obvyklý honorář,“ konstatoval Fořt.

Limity nastavil stát

V sobotu už nebylo takové vedro jako v pátek a při vystoupení hiphopových PSH dokonce zapršelo. Sety skupin Krausberry a Vypsané fixy byly delší, protože z programu vypadli United Flavour Soundsystem, kteří ho měli uzavřít.

„Věřili jsme, že festival bude možné v nějaké podobě uskutečnit. Největší problém bylo spočítat, co si můžeme dovolit po ekonomické stránce, tedy jak velké může být pódiu, kolik kapel bude moci hrát, za kolik korun. Limity přitom nastavoval někdo jiný, stát. A s ohledem na to všechno existuje ještě jedna nejistota - obavy lidí. Kdybychom mohli pořádat festival pro pět tisíc diváků, nejspíš by jich tolik nepřišlo, protože se ještě trochu bojí na hromadné akce chodit,“ sdělil Fořt.

Martin Kraus z kapely Krausberry. Foto: Jakub Červenka

Vystoupila i hiphopová kapela PSH. Foto: Jakub Červenka

Podle něho by bylo na místě, kdyby vláda stanovila jasná pravidla pro to, za jakých okolností se budou moci akce konat.