Festival Benátská! dovedli do finále Team a Chinaski

V čele slovenské kapely Team, která si letos připomíná čtyřicet let od svého založení, stojí zpěvák Paľo Habera. Letos 12. dubna oslavil šedesáté narozeniny. Skupina na festivalu nabídla několika tisícům fanoušků své slavné písně Ženská menom panika, Óda (...na tie cesty po tele), Prievan v peňaženke nebo Krátke lásky. Jejich melodické refrény si velká část publika zazpívala s ní.

„V březnu jsme byli čtrnáct dní ve studiu v Norsku, kde vzniklo dvanáct nových věcí. Dvě srdce vejpůl už jsme natočili loni k filmu Každej ví kulový. Teď se nahrávky míchají v Los Angeles. Chceme desku vydat na konci září. Mám radost, že po té době, kdy jsme se v nové sestavě sehráli, už z nás noví kluci v sestavě nemají zbytečný respekt. Sedlo si to, myslím, že to bude nejlepší deska, jakou jsme kdy udělali. Ještě nevíme, jak ji nazveme, asi se bude jmenovat nějak norsky,“ řekl zpěvák a kytarista Michal Malátný.

Z převážně rockového pátečního programu vyčníval večerní koncert Ivana Mládka a jeho Banjo Bandu. Zatímco přes den diváci aplaudovali převážně říznější muzice v podání Viléma Čoka & Bypassu, Aleš Brichta Projectu, Vypsané fixy, Traktoru nebo Doctora P. P., večerní koncert osmdesátiletého Mládka se nesl v uvolněné a veselé atmosféře. Do zaplněného Stanu Radia Impuls přilákal posluchače všech generací, kteří ještě před začátkem skandovali jeho jméno.

Kapela Divokej Bill při vystoupení představila vedle hitovek Malování, Batalion nebo Tsunami i novou píseň Svět. „Připravujeme singl, který by měl co nejdříve vyjít, ale ještě nevíme kdy. Novou píseň Svět už hrajeme na koncertech celé léto,“ řekl zpěvák Štěpán Karbulka. „Na desce chceme dělat teď na podzim a pokud všechno dobře dopadne, tak by měla vyjít třeba v dubnu příštího roku,“ dodal houslista Adam Karlík.