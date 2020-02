Fantasy muzikál Ráj představí v Brně

To je velmi hrubé představení Ráje, při jehož tvorbě se Moša jako autor a současně i režisér inspiroval před třemi léty v Itálii, kde dirigoval orchestr včetně světoznámého tenora Andrea Bocelliho robot. Jmenoval se YuMi a orchestr pod jeho vedením odehrál tři skladby.

I když pro neveselé představy o „ráji“, za jehož vznik si může pyšné lidstvo svým chováním samo, je příběh určující, půjde především o muzikál. A to s hudbou, která představuje osmdesát procent celého představení, která je podle autorů hlavním nositelem naděje, a i proto by se měla posluchačům líbit. Orchestr v podání 38 hudebníků budou dirigovat Dan Kalousek a Josef Javora a na jevišti se včetně alternací představí na sedmdesát herců a tanečníků.

„I když jde o fantasy muzikál nechtěl jsem při jeho tvorbě sklouznout k interpretaci počítačové hudby s různými umělými efekty, jak to známe například z filmové hudby. Naopak. Je to hudba mé duše, mého srdce, mého rozpoložení. Je to skoro jako příběh o mě,“ řekl se smíchem Merta, který rovněž popsal, jak vypadl konkurz na obsazení dvou alternujících chlapců v hlavní roli - zachránců lidstva, u nichž byla hra na klavír podmínkou.