Exit v závěru ovládli David Guetta a Jonas Blue

Během závěrečného večera se areál naplnil do posledního místa a všichni netrpělivě očekávali závěrečné koncerty festivalových hvězd.

Koncert Davida Guetty začal přesně úderem půl třetí ráno na hlavním pódiu a v ten moment nebylo kolem něj k hnutí. Fanoušci věrně poslouchali první tóny hitu So Far Away a vzápětí se tisíce z nich přidaly ke zpěvu chytlavého refrénu. V takové atmosféře se Guettovo vystoupení neslo celou dobu.