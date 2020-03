Ewa Farna, Pokáč i Mirai hráli online

„S iniciativou přišel Martyn Stary ze společnosti Coca-Cola, který je sám muzikant. Napadlo ho vytvořit nějakou platformu koncertů v situaci, která u nás kvůli koronaviru je. Požádal mě, abych se zeptal některých umělců, které zastupuje naše agentura RedHead Music, jestli by do toho šli. Poslal jsem mu narychlo nějaké tipy a oni si vybrali. My jsme poskytli prostor a technicky zajišťovali přenosy,“ řekl Právu a Novinkám.cz Michal „Majkláč“ Novák ze společnosti Bandzone.