Endru a JeN produkují současné a vybroušené R&B. Inspiroval je i Jackson

„Už hezkou řádku let na sobě pozorujeme touhu vytvářet muziku, no a když ji vytváříme, tak pociťujeme touhu tančit, a tak jsme to tentokrát rovnou i natočili,“ vysvětluje Endru a JeN doplňuje: „Po několika letech spolupráce jsme se tak rozhodli rozšířit naše spektrum realizace o studiovou, tedy kompoziční práci. Singl Move je tak naším prvním oficiálním singlem, který nevznikl z improvizace.”

„Move je o tom, že když se hudbou necháme unášet, opravdu ji posloucháme a prožijeme, má to zcela jiný rozměr. Někomu to nastartuje fantazii či emoce, jiný začne tančit. Nešlo nám o příběh, ale o radost z okamžiku, který nám hudba přináší. Nehledejte v tom smysl, je to nesmysl... teprve pak vám to začne dávat smysl,“ dodal Ondřej Havlík, dvojnásobný mistr ČR v beatboxu, mistr světa v loopingu a bývalý člen skupiny Mako!Mako.