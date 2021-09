Elton John má zdravotní problémy. Odkládá evropskou část turné

Elton John řekl, že v létě upadl na tvrdém povrchu a od té doby trpí bolestí. „Navzdory intenzivní fyzioterapeutické a specializované léčbě se bolest stále zhoršuje a vede ke zvýšeným pohybovým obtížím. Doporučili mi, abych operaci podstoupil co nejdříve, pokud se chci vyhnout dlouhodobým komplikacím a vrátit se do dobré fyzické kondice,“ uvedl zpěvák v prohlášení.

Fanouškům slíbil, že koncerty odehraje v roce 2023 a postará se, aby čekání na ně stálo za to. Operace by neměla ovlivnit americkou část turné. Elton John uvedl, že lednový koncert v New Orleansu by měl odehrát podle plánu.