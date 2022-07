Elizabeth Kopecká zpívá o tom, jak si zařídit pohodové léto

„Zkušenost v Superstar mi dala strašně moc, protože jsem se utvrdila v tom, co chci v životě dělat a co mě naplňuje. Svého umístění v soutěži si vážím, jelikož jsem stanula proti skvělým zpěvákům. Nicméně ta pravá soutěž pro mě začíná až teď, kdy se ukáže, zda mám na to udržet se v hudebním průmyslu,“ říká Kopecká.

„Věřím, že Summer Boyfriend je tím pravým otvírákem mé kariéry po SuperStar. Když jsme ji skládali, takřka hned jsme s Prokopem věděli, že tohle je ona a měla by jít ven jako první. Refrén se nám vloudil pod kůži okamžitě, a to je pro mě vždy správné znamení. Ve skládání písní se považuji za nováčka, ale už vím, co se mi líbí, a co nikoli. Když to tam pro mě není hned, jdu od písničky dál a snažím se vymýšlet věci, které mé baví na první dobrou,“ představuje svůj debutový singl zpěvačka.