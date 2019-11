Éabha McMahonová z Celtic Woman: Je výsadou tradiční irskou hudbu sdílet

Pamatuji si, že v podobné době jako Celtic Woman vznikl i YouTube a začal mít vliv na hudební dění. Muzika začala být daleko dostupnější. Jen o pár let později jsem na internetu hledala irskou píseň Dulaman, kterou jsem se učila do školy.

Už v patnácti jsem začala zpívat se sborem Anúna, původním pěveckým souborem taneční skupiny Riverdance, z něhož se Celtic Woman svým způsobem zrodila. Koncertovala jsem s ním do svých dvaceti let. Potom jsem si přála jít na univerzitu a studovat lidská práva.

Nikdy jsem ale nepřestala skládat hudbu, to byla vždy má vášeň. Jednoho dne jsem svou skladbu nahrála na internet. Až o tři roky později, když už jsem dokončila školu, jsem dostala zprávu od člena týmu Celtic Woman, že viděl mé video, že se mu líbí, jak zpívám, a jestli bych se k nim nechtěla připojit. Myslela jsem si, že to na mě někdo nahrál a jedná se o vtip.

Pro lidi v zahraničí je naše hudba často něco nového a vzrušujícího. Představuje pro ně jiný svět, někteří na koncertech naše písně slyší poprvé. Když jsme před pár lety hráli v největší irské aréně, bylo to úplně jiné, protože skoro všichni zpívali s námi, znali slova. Mnoho z nich na těch písních stejně jako my vyrostlo. Cítila jsem přátelství, bylo to nádherné.

Byla to pro nás obrovská pocta. Nahrávali jsme ho asi půl roku po mém příchodu do kapely, takže to pro mě bylo něco neuvěřitelného. Myslím, že to mělo co do činění například s tím, že na albu pracovali producenti z celého světa, což se odrazilo v jeho charakteru.