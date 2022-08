Dylanovi právníci chtějí odškodné

Bob Dylan byl loni v srpnu obviněn ženou, používající iniciály J. C., z opakovaného sexuálního zneužívání, k němuž mělo dojít v polovině šedesátých let minulého století. Měl ji kvůli tomu omámit drogami a alkoholem. S tehdy čtyřiadvacetiletým Dylanem měla oběť strávit v hotelu Chelsea v New Yorku šest týdnů.